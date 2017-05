Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Préparez-vous à découvrir une vidéo qui va vous faire fondre de tendresse. Ellen Pompeo, l’actrice qui interprète le personnage de Meredith Grey dans la série Grey’s Anatomy , très active sur les réseaux sociaux et sur Instagram a réservé une jolie surprise à ses fans. A l’occasion de la Fête des Mères (le deuxième dimanche de mai aux Etats-Unis soit le 14 mai), elle a posté une vidéo de son fils Eli Christopher, né le 28 décembre 2016 (grâce à une mère porteuse). On découvre le petit garçon en train de rire à gorge déployée. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce rire a conquis les 3,4 millions d’abonnés d’Ellen Pompeo.

En légende de cette vidéo, on peut lire : "Joyeuse Fête des Mères". Et comme on pouvait s’y attendre, ce post a suscité de nombreuses réactions Instagram. Cette vidéo a presque atteint les 800 000 likes. Le fils d’Ellen Pompeo est en train de devenir aussi célèbre que sa maman. Les fans de l’actrice de la série Grey’s Anatomy n’ont pas pu s’empêcher de laisser un petit commentaire : "Bonne Fête des Mères", "Qu’il est adorable", "Tellement mignon". Ils sont tous tombés sous le charme du fils d’Ellen Pompeo. Les fans de l’actrice attendent désormais d’en découvrir un peu plus sur ce bébé qui a déjà tout d’une star.





Happy Mothers Day ❤️ Une publication partagée par Ellen Pompeo (@ellenpompeo) le 14 Mai 2017 à 9h39 PDT