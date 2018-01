Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Depuis le départ de Patrick Dempsey, alias Dr Mamour, alias Derek Shepherd dans "Grey's Anatomy", le personnage d'Ellen Pompeo, Meredith Grey, a bien du mal à s'ouvrir sentimentalement. Et si Meredith doit refaire sa vie, son interprète confie que ce n'est pas si simple que cela.

Ellen Pompeo s'est toujours montrée transparente vis-à-vis de ce qu'elle pensait de son personnage dans Grey's Anatomy. Y compris des épreuves qu'a traversées Meredith au fil des ans. Et il y en a une qui l'a particulièrement marquée : la mort de Derek Shepherd. Âme soeur de Meredith depuis la saison 1, Derek a été pendant de longues saisons l'un des piliers de la série. Et pour Ellen Pompeo, personne ne pourra le remplacer. Tant de le coeur de Meredith que dans le sien, en quelque sorte. "Je ne pense pas que nous trouverons quelqu'un avec qui j'ai davantage d'alchimie que Patrick Dempsey", déclarait encore récemment l'actrice à TV Guide dans des propos rapportés par Télé Star.

Pendant un temps, il avait semblé que Meredith ne se remettrait jamais, émotionnellement de la mort de son mari. L'arrivée de Nathan Riggs a quelque peu bouleversé les choses, et au regard des différents développements survenus au cours de la saison 13, Meredith pourrait se laisser aller à ouvrir une nouvelle fois son coeur. La productrice de la série, Krista Vernoff, n'a jamais caché son souhait de voir son personnage principal évoluer au sein d'une nouvelle relation. Toutefois, pour Ellen Pompeo, ce ne sera pas simple. "Ce qui compte c'est de trouver la bonne personne et ensuite écrire l'histoire, plutôt que d'écrire l'histoire et ensuite se précipiter pour trouver le gars", a expliqué l'actrice, toujours selon des propos cités par Télé Star.

Ellen Pompeo, la boss de Grey's Anatomy

Ellen Pompeo aura-t-elle son mot à dire quant à l'évolution de la vie sentimentale de son personnage ? Possible. L'actrice, qui vient de renouveler son contrat pour deux saisons supplémentaires de <em>Grey's Anatomy</em> devenant ainsi l'actrice de série télé la mieux payée, assoit de plus en plus son pouvoir dans la série. "C'est mon show, la numéro un c'est moi", a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter à cette occasion.