La série télévisée Grey’s Anatomy figure parmi les shows les plus emblématiques de ces dernières années. Et pour cause, le premier épisode a été diffusé le 27 mars 2005. Depuis, les aventures des chirurgiens du Grey Sloan Memorial ne cessent de faire battre le cœur des téléspectateurs. Alors que la quatorzième saison de la série télévisée créée par Shonda Rhimes est diffusée sur TF1, l’actrice principale Ellen Pompeo a récemment évoqué l’arrêt du show. A l’occasion d’une interview pour US Weekly, l’héroïne n’a pas caché une possible annulation : « Ça approche. Shonda et moi prendrons la décision ensemble. »

D’autant que l’actrice est aussi une maman de trois enfants. Ellen Pompeo souhaite donc se consacrer à ses proches : « Je veux être plus impliquée dans la vie de mes enfants à mesure qu’ils grandissent, a-t-elle ajouté. Et ils ont de plus en plus besoin de moi. » Mais que les fans se rassurent : les célèbres chirurgiens devraient être de retour pour une quinzième saison inédite et d’ores et déjà très attendue : « On va déjà se concentrer sur cette nouvelle saison, a-t-elle ajouté lors d’une interview pour Entertainment Tonight. Chaque chose en son temps. »

En attendant, soyez au rendez-vous pour les deux derniers épisodes de la quatorzième saison diffusés ce mercredi 13 juin à partir de 21 heures sur TF1 !

Revivez le dernier épisode diffusé ci-dessous :