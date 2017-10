Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Ellen Pompeo est sortie de l’ombre grâce à la série Grey’s Anatomy. Il n’y a aucune honte à le dire, l’actrice doit beaucoup à Shonda Rhimes, et c’est tant mieux tant elle prend du plaisir à incarner Meredith Grey à l’écran depuis plus de dix ans. Pour l’actrice originaire du Massachussetts, le rôle de Meredith Grey est le rôle d’une vie. Un rôle dans lequel le public n’hésite pas à la suivre, et semble toujours en vouloir plus. Mais Grey’s Anatomy a également permis à son actrice principale de se bâtir une petite fortune.

Selon le magazine américain Forbes, Ellen Pompeo fait partie des actrices les mieux payées de la télévision américaine. Selon le titre économique, l’actrice a ainsi empoché 13 millions de dollars au titre de l’année 2017. Elle figure donc en troisième position du top des comédiennes américaines les mieux rémunérées de la télévision, et arrive derrière Sofia Vergara de Modern Family (41,5 millions de dollars), et Kaley Cuoco de The Big Bang Theory (26 millions de dollars).

Un actrice aux talents multiples

Ellen Pompeo a travaillé dur pour en arriver là où elle est. En treize saisons, le personnage incarné par l’actrice dans Grey’s Anatomy a évolué, passant d’interne débutante à chirurgienne confirmée, n’hésitant pas à faire valoir ses opinions. Sur le plan personnel, Meredith a également beaucoup grandi, et a connu son lot de tragédies en tout genre, dont les plus dramatiques resteront probablement la perte de sa sœur Lexie, et de son mari, Derek (voir vidéo ci-dessous). Pour Ellen Pompeo, cela lui a par ailleurs permis de diversifier ses activités. Outre la comédie, l’actrice est devenue productrice de la série, et est même récemment passée derrière la caméra.

Mention spéciale également à Mariska Hargitay, héroïne de la série New York, Unité spéciale, dans laquelle elle incarne depuis 1999 l’inspecteur Olivia Benson. L'actrice arrive en cinquième position des actrices les mieux payées de la télévision américaine, avec des gains de 12,5 millions de dollars en 2017.

