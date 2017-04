Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

La saison 13 de Grey’s Anatomy est pleine de surprises, et ce n’est pas Ellen Pompeo qui va nous dire le contraire. Alors que son personnage, Meredith Grey, enchaîne les flirts surprenants, la comédienne a choisi de prendre un nouveau virage. Figure incontournable de la série médicale depuis la saison 13, elle est en effet passée pour la première fois derrière la caméra pour l’épisode 18.

Mais comment s’en est-elle tirée avec cette nouvelle casquette de réalisatrice ? C’est la question que le New York Post a posé à Kelly McCreary, alias Maggie Pierce. Et son verdict est sans appel : celle qui joue sa demi-sœur s’en est sortie avec brio ! "Ellen a apporté tellement à ce scénario si particulier. Elle connaît profondément ces personnages après 13 saisons passées dans la série. Elle a une connexion personnelle avec cette intrigue (…) Ça lui a permis de trouver de beaux moments dans nos performances et de tirer de nous bien plus que ce que nous étions en train de lui donner en premier lieu", a confié ainsi la comédienne.

Kelly McCreary n’est pas la seule à saluer les talents de réalisatrice d’Ellen Pompeo. Debbie Allen, qui incarne Catherine Avery, n’a d’ailleurs pas caché sa joie à l’idée de jouer sous la direction de la comédienne. Habituée à réaliser des épisodes de Grey’s Anatomy, elle a ainsi posté plusieurs clichés du tournage. "Le premier jour d’Ellen Pompeo qui réalise… C’est parti ! Yes !!”, a-t-elle écrit en légende.





Ellen Pompeo first day directing... It's ON!!!! Yes!! #greysanatomy Une publication partagée par Debbie Allen (@therealdebbieallen) le 2 Févr. 2017 à 14h40 PST

