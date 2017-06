Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

Le 7 juin 2017 est diffusé sur TF1 l’épisode « Les Mots pour le dire ». Un épisode d’autant plus exceptionnel qu’il est réalisé par l’actrice principale de la série elle-même: Ellen Pompeo alias Meredith Grey !

Grey’s Anatomy est une série toujours pleine de rebondissements et de surprises ! Afin de continuer à se renouveler, Shonda Rhimes (la productrice et réalisatrice de la série) laisse de temps en temps ses acteurs, mais aussi des personnalités comme Denzel Washington diriger certains des épisodes !

Ellen Pompeo sort de son rôle d’actrice

Connue sous le nom de Meredith Grey, elle est le personnage principal de la série. Veuve du regretté Derek Sheperd alias docteur Mamour, Meredith est un personnage très mystérieux joué à merveille par Ellen Pompeo. Pour l’épisode « Les Mots pour le dire » diffusé le 7 juin 2017 sur TF1, l’actrice décide cependant de mettre son personnage en retrait le temps d’un épisode pour passer de l’autre côté de la caméra.

Une réalisatrice appréciée

Interrogée par le New York Post, Maggie Pierce la demi-sœur de Meredith Grey jouée par Kelly McCreary ne tarit pas d’éloge sur Ellen Pompeo ! Elle répond : « Ellen a apporté tellement à ce scénario si particulier. Elle connaît profondément ces personnages après 13 saisons passées dans la série. Elle a une connexion personnelle avec cette intrigue (…) Ça lui a permis de trouver de beaux moments dans nos performances et de tirer de nous bien plus que ce que nous étions en train de lui donner en premier lieu". L’épisode risque donc d’être un réel succès !

Maggie Pierce au centre de cet épisode

La demi-sœur de Meredith Grey sera confrontée au pire ce mercredi 7 juin 2017. En effet, elle apprend le cancer du sein de sa mère, ce qui bouleverse la chirurgienne spécialisée en cardio-thoracique. Une situation très compliquée pour tous les chirurgiens du Grey Sloan Memorial, très attachés à cette dernière.





Visionnez les premières minutes de l’épisode du 7 juin 2017 diffusé à 21h sur TF1