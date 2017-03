Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Invitée dans l’émission d’Ellen DeGeneres, Ellen Pompeo s’est livrée sur sa vie de famille et sur son bonheur d’être mère. Elle a également tenu à saluer la nounou de ses enfants sans qui rien ne serait possible…

Mariée depuis dix ans avec Chris Ivery, maman de trois enfants, Ellen Pompeo nage dans le bonheur. En effet, l’actrice de 47 ans et son mari sont les heureux parents de deux filles, Stella (7 ans) et Sienna (2 ans), et d’un petit garçon, Eli Christopher, né à la fin de l’année 2016. Trois enfants en bas âge, tous nés d’une mère porteuse, qui procurent donc énormément de joie à leur maman mais qui demandent aussi beaucoup de travail…

De passage sur le plateau de l’émission d’Ellen DeGeneres ce jeudi 23 mars où elle a eu la surprise de découvrir une photo d'elle datant de ses années lycée, Ellen Pompeo s’est également réjouie de sa vie de famille et n’a pas tari d’éloges sur son petit dernier. « Il est tellement mignon. Il est adorable, » a-t-elle ainsi confié à l’animatrice alors que celle-ci diffusait une photo du beau bébé dans les bras de son papa.

Mais Ellen Pompeo a également avoué à son interlocutrice que ce bonheur n’aurait sans doute pas été possible sans son « incroyable » nounou. « J’ai une nounou fantastique. C’est Jackie, elle est en coulisses avec le bébé. Elle m’aide. Je n’y arriverais pas sans elle parce que j’ai des journées très longues et j’ai besoin d’aide pour prendre soin de lui. Elle me soutient, sans limite, » a-t-elle déclaré, rendant ainsi hommage à cette aide si précieuse.





