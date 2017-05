Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Ellen Pompeo est une femme assez discrète sur les réseaux sociaux. L’interprète de Meredith Grey dans Grey’s Anatomy poste le plus souvent des liens vers des interviews, quelques rares selfies ou photos en famille et des instants coulisses de tournage de la série. Mais l’actrice est aussi une activiste et une militante, notamment des droits des femmes, et des droits des animaux.

Récemment elle s’est davantage engagée en appelant directement le maire de New York à agir et à mettre un terme à la cruauté animale dont elle a pu être témoin, notamment sur les réseaux sociaux. Ainsi, Ellen Pompeo a posté un cliché sur son compte Instagram sur lequel on peut voir un des chevaux habituellement en charge de tirer les « carrosses » et « charrettes » de touristes dans toute la ville allongé par terre, visiblement blessé. Deux personnes sont à son chevet, mais l’animal semble être toujours attaché à la carriole.

Une vue insupportable pour l’actrice. « Maire de New York, faites quelque chose s’il vous plaît à propos de la cruauté animale dans les rues de la ville », écrit-elle ainsi en légende du cliché. « S’il vous plaît, ne soyez pas un défenseur du changement sans pour autant vous préoccuper des droits des animaux… New York est un modèle à travers le monde, nous devons avant tout prôner la gentillesse… s’il vous plaît », conclut l’actrice.





@nycmayor please DO SOMETHING about this animal cruelty on the streets of NYC Please don't be an advocate for change and overlook animal rights... NYC is a beacon around the world we must advocate before all else for kindness ❤️🙏🏽 please? 😊 Une publication partagée par Ellen Pompeo (@ellenpompeo) le 6 Mai 2017 à 10h34 PDT

