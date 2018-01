Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

C’est sans aucun tabou qu’Ellen Pompeo s’est confiée récemment au magazine américain The Hollywood Reporter. La comédienne, qui incarne Meredith Grey dans Grey’s Anatomy, a notamment évoqué à cœur ouvert l’ambiance régnant sur le tournage de la série médicale diffusée sur TF1. Si la bonne humeur règne la plupart du temps dans les coulisses, comme on peut le voir dans les clichés postés sur la toile, la star a confié que quelques tensions ont déjà éclaté entre les comédiens. "Je pense que ce n’est un secret pour personne que nous avons eu pendant longtemps un vrai problème dans Grey’s. A l’extérieur, on rencontrait un immense succès. Mais à l’intérieur, c’était un vrai tumulte", a-t-elle ainsi lancé.

"Il y avait beaucoup de rivalités, de compétition. Tout a commencé avec certains acteurs qui se comportaient mal et les producteurs étaient incapables de les empêcher de se comporter ainsi. J’en suis aussi coupable, je me disais : 'ça marche comme ça" et moi aussi j’ai commencé à mal me comporter. J’ai reproduit ce que j’ai vu. Je ne suis pas parfaite. Mais j’ai entendu des histoires sur d’autres séries, peut-être pas aussi importantes que les nôtres", poursuit-elle en affirmant que le "manque d’espace créatif" pour les acteurs dans les séries les rendent "frustrés et énervés". "Il y a ce genre de comportement car les acteurs sont tristes de ne pas être Leonardo DiCaprio ou Margot Robbie. Ça c’est des acteurs. Ils peuvent faire tout ce que vous ne pouvez pas faire", conclut-elle.

Devenue une star planétaire grâce à Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo vient de signer pour deux nouvelles saisons de la série médicale à succès. Un joli contrat qui va lui permettre de toucher le jackpot. Ses revenus vont en effet grimper à près de 20 millions de dollars par an. Ce qui va lui permettre de prendre la tête du classement des actrices les mieux payées sur le petit écran américain !

