Aux Etats-Unis, on ne plaisante pas avec Halloween. Du côté d'Ellen Pompeo, on se prépare déjà avec un premier essayage des costumes.

Halloween est une affaire sérieuse de l'autre côté de l'Atlantique. Chaque année, les stars et leurs enfants nous régalent avec leurs costumes étudiés, travaillés et parfaitement pensés. Ellen Pompeo, la star de Grey's Anatomy ne plaisante pas avec la célèbre fête et elle est déjà en pleine préparation pour le jour J. Sur Instagram, l'actrice a posté une photo de sa fille essayant son déguisement. (photo en tête d'article)

Les admirateurs d'Audrey Hepburn auront reconnu la tenue. Il s'agit de l'emblématique personnage d'Holly Golightly dans Diamants sur Canapé de Blake Edwards. Tout y est : la robe noire, les lunettes oversize, le collier de perles et une couronne sur la tête coiffée d'un chignon. Plus adorable que cette photo, ça n'existe pas. En guise de légende, Ellen Pompeo écrit "Halloween est officiellement en préparation".

Une autre actrice de Grey's Anatomy attend avec impatience ce grand jour. C'est Camilla Luddington. Une période de l'année qui a une saveur particulière pour la jeune maman. Puisque c'est à cette période, il y a tout juste un an, qu'elle a annoncé sa grossesse. Cette année, la jeune femme fêtera le premier Halloween avec sa fille et les deux sont super excitées si l'on en croit la photo postée sur Instagram. La petite fille et la maman s'amusent au milieu des citrouilles du jardin de leur maison.

