Dans le magazine américain Variety, Ellen Pompeo s’est confiée sur la possible fin de Grey’s Anatomy. Et a tenu à mettre les choses au clair. Outre Shonda Rhimes, la seule qui commande c’est elle !

Il y a quelques semaines, on apprenait que Grey’s Anatomy avait été renouvelée pour une quatorzième saison. Hourra, la série va donc pouvoir offrir à ses fans de nouvelles aventures, entre joies et peines. Connaissant le penchant de Shonda Rhimes pour faire mourir dans d’atroces souffrances ses personnages, certains se sont posés la question de savoir combien de temps encore la série durera. Pour en avoir la réponse, il suffit de discuter quelques instants avec Ellen Pompeo, l’interprète de Meredith Grey dans la série. Car outre, la créatrice du show, elle seule a une sorte de pouvoir décisionnaire, et les deux femmes ont convenu d’un accord.

« Shonda et moi, nous nous sommes dit que la série s’arrêtera le jour où je déciderai de dire stop », a ainsi confié Ellen Pompeo dans les colonnes du magazine américain spécialisé <em>Variety</em>. Mais attention, tout suit une logique bien précise dans l’univers de Shonda Rhimes. « Le fil rouge de la série est le parcours de Meredith. Lorsqu’elle arrivera au bout du chemin, la série prendra de fait fin. » L’argument est tout à fait valable. Mais l’actrice de 47 ans a tenu à ajouter que cette logique dépendait également de son bon vouloir : « Maintenant, savoir combien de temps encore je souhaite faire cette série… Je suis en train d’y réfléchir ».

Cependant, l’actrice le sait, Grey’s Anatomy lui apporte une certaine sécurité et surtout un challenge permanent. « Pourquoi quitter une série qui a un tel succès ? On ne quitte pas quelque chose pour rien », a-t-elle ainsi poursuivi. Avant de reconnaître que malgré ses décisions, c’est le public qui, avant toute autre personne, détient les clefs de la survie de la série. « La chaîne et le studio disent qu’ils ne voient pas de fin prochaine, mais j’imagine que c’est l’audience qui nous dira quand les fans se désintéresseront de la série. C’est arrogant de penser qu’elle durera toujours ».

