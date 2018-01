Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Bonne nouvelle pour les fans de Grey’s Anatomy dont la saison 14 est actuellement en tournage de l’autre côté de l’Atlantique. Ellen Pompeo, qui incarne Meredith Grey, vient de prolonger son contrat de deux ans, ce qui confirme - à moins d’une grosse surprise - que la série culte ira au moins jusqu’à la saison 16. Ce nouveau contrat a de quoi donner le sourire à la principale intéressée. Il faut dire qu’elle va toucher un vrai jackpot grâce à un salaire renégocier à la hausse.

L’interprète de Meredith Grey devrait ainsi toucher plus de 20 millions de dollars par an, c e qui fait d’elle l’actrice la mieux payée sur le petit écran américain ! Dans le détail, elle touchera désormais, selon Hollywood Reporter qui annonce la nouvelle, plus de 575 000 dollars par épisode, "un bonus à 7 chiffres en signant son contrat" ainsi qu’un bonus pour le spin-off qu'elle va coproduire et 2% des bénéfices raflés par Grey’s Anatomy, soit 6 à 7 millions de dollars chaque année. Et ce n’est pas tout puisqu’en devenant coproductrice de la série médicale, elle va encore faire grimper le compteur.

Interrogée par The Hollywood Reporter, Ellen Pompeo a confié : "J’ai 48 ans et j’arrive enfin au point où je suis capable de demander ce que je mérite, ce qui vient avec l’âge. Je sais que tout le monde pense que je ne suis pas l’actrice la plus pertinente (…) La vérité, c’est que tout le monde peut être bon dans une saison ou deux d’une série. Mais pouvez-vous l’être pendant 14 ans ? Ça c’est une vraie qualité ! (…) Pour moi, le départ de Patrick Dempsey (Derek Shepherd ndlr) a été le moment décisif pour changer mon contrat. Ils pouvaient toujours l’utiliser contre moi : ‘On n’a pas besoin de toi, on a Patrick’, ce qu’ils ont fait pendant des années. (…) Une fois, j’ai demandé 5 000 dollars de plus que lui juste par principe, car la série c’est Grey’s Anatomy et je suis Meredith Grey. Ils ne me les ont pas donnés. Je ne suis pas partie car je suis la numéro 1. Pourquoi renoncer à un rôle super pour un homme ?".

