Taylor Swift, Channing Tatum et Jenna Dewan-Tatum dans Grey's Anatomy ?

A votre avis, quel serait le rêve le plus fou d’Ellen Pompeo dans la série Grey’s Anatomy ? Voir Taylor Swift, Channing Tatum ou Jenna Dewan-Tatum faire une apparition dans la série !

Taylor Swift et Jenna Dewan-Tatum

C’est devenu une habitude et les fans des séries américaines comme Grey’s Anatomy en redemandent à chaque nouvelle saison : des guest-stars ! Avec notamment Demi Lovato ou encore Rosanna Arquette, la série a accueilli son lot de célébrités. Dans une récente interview accordée à Good Housekeeping, Ellen Pompeo (Meredith Grey) a révélé l'identité des stars qu'elle aimerait bien voir dans la série. Sa réponse risque de vous surprendre. "J'adore Jenna Dewan-Tatum. Une fois, j'ai tweeté à Shonda [Rhimes] que je pensais que Jenna et Taylor Swift devraient s'habiller comme des chats et être coincées dans un arbre, Channing devrait quant à lui apparaître dans un uniforme de pompier et venir les sauver. Pourquoi pas ? Pourquoi on ne pourrait pas ?" a-t-elle expliqué au site Internet







Un rêve complètement fou

Vous l'avez compris, il y a de fortes chances que le scénario privilégié par Ellen Pompeo ne soit qu'une grosse blague, les deux stars pourraient faire de bonnes prétendantes, non ? Si on connaît déjà les talents d’actrice de Jenna Dewan Tatum, on se demande bien si Taylor Swift serait prête à franchir le pas ? Après tout on a déjà vu la chanteuse dans les Experts. En attendant de savoir si Shonda Rhimes écoutera le rêve complètement fou d’Ellen Pompeo , découvrez par ici avec

La saison qui a tout remis en question ...