Ellen Pompeo peut dire merci à Grey’s Anatomy. C’est grâce à cette série que la comédienne a réussi à trouver un nouveau souffle dans sa carrière tout en évitant la faillite. Aperçue rapidement dans les séries New York Police Judiciaire et Friends ainsi que dans les films Arrête-moi si tu peux, Daredevil, Moonlight Mile et Retour à la fac, elle se trouvait dans le creux de la vague lorsque le projet Grey’s Anatomy est arrivé sur le bureau de son agent.

Mais malgré les difficultés qu’elle rencontrait, Ellen Pompeo n’était pas emballée du tout à l’idée de tourner dans une série, loin de là. Elle confie d’ailleurs, dans un entretien accordé au magazine Hollywood Reporter, que son agent a dû la pousser pour qu’elle passe le casting de fiction médicale imaginée par Shonda Rhimes. "Je me disais : ‘Je ne vais pas rester coincée dans une série médicale pendant 5 ans. As-tu perdu la tête ? Je suis une actrice !’”, raconte Ellen Pompeo. Si la comédienne, qui voulait travailler juste pour le cinéma, s’est rendue à l’audition, c’est uniquement pour pouvoir payer son loyer.

Réticente au départ, Ellen Pompeo a finalement accepté d’incarner Meredith Grey dans Grey’s Anatomy dont la quatorzième saison est en cours de tournage aux Etats-Unis. Et la belle histoire n’est pas prête de s’arrêter puisqu’elle a signé pour deux nouvelles saisons avec un gros chèque à la clé. Elle en a profité pour renégocier son contrat à la hausse. Elle devrait toucher chaque année plus de 20 millions de dollars, dont 575 000 dollars pour chaque épisode de Grey’s Anatomy tourné ! Rien que ça…

