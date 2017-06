Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Hier soir, nous avons pu découvrir deux nouveaux épisodes de la saison 13 de Grey’s Anatomy. Entre émotion, tensions et sentiments le rythme s’accélère et on sent la fin de saison arriver à grand pas.

La tension est encore montée d’un cran hier soir dans les deux nouveaux épisodes inédits de la saison 13 de Grey’s Anatomy. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le final s’annonce d’ores et déjà bouillant. Dans le premier épisode intitulé : Cause perdue , Meredith est enfin revenue à l’hôpital pour reprendre son poste même si April commençait tout juste à se sentir à l’aise dans ce nouveau job. Amelia est enfin revenue à l’hôpital, mais la confrontation avec Owen ne s’est pas vraiment bien passée. On se demande quel sera l’avenir de ce couple pourtant si prometteur. Meredith se retrouve coincée entre Alex et Nathan, qui sont en total désaccord sur les soins d’un nouveau-né. Une situation particulièrement gênante pour les trois médecins. Richard a surpris Arizona et Eliza Minnick en train de s’embrasser. Le couple deviendra-t-il officiel ?

Dans le deuxième épisode inédit, c’est la relation entre Jackson et April qui sera au premier plan. Au moment de partir pour une opération très risquée, Jackson découvre que sa mère s'est arrangée pour qu'April l'accompagne. Mais Jackson n'est pas concentré à 100 % sur le cas de la jeune fille. Il a retrouvé son père et tente de renouer des liens avec lui. April a du intervenir pour le remettre sur les rails. Mais les choses ne se sont pas réellement se passées comme prévu entre April et Jackson. Ils vont tous les deux céder à la tentation et les cartes sont complètement redistribuées concernant l’avenir de leur couple.