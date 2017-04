Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Mercredi soir, deux nouveaux épisodes inédits de Grey’s Anatomy ont été diffusés. Entre tensions, émotions et souvenirs douloureux, les internautes et les twittos ont été bouleversés par cette nouvelle diffusion.

Hier soir, dans les deux épisodes inédits de Grey’s Anatomy, les nerfs des médecins du Grey’s Sloan Memorial ont été mis à rude épreuve. Petit rappel pour celles et ceux qui n’auraient pas eu l’occasion de les découvrir. La soirée a commencé avec l’arrivée d’un nouveau personnage, le Dr Minnick. Embauchée pour améliorer l’apprentissage des internes, elle a choisi d’en faire baver aux titulaires et notamment au docteur Webber. Dans le deuxième épisode, Stéphanie, Owen et Meredith vont devoir soigner un patient sans identité. L’opération délicate qui les attend a fait resurgir des souvenirs plus ou moins douloureux. Un épisode compliqué pour les spectateurs car dans le cas de Meredith, ils ont dû revivre la période ou Derek est décédé.

"La scène entre Meredith et ses enfants lors de l’annonce de la mort de Derek est juste bouleversante", "Oh, il est trop émouvant cet épisode, même si ça fait une heure qu’ils sont sur le patient", "A chaque fois qu’il y a une allusion à Derek ou qu’on le revoit je chiale. Cette mort elle m’a trop bouleversée ", "On est d’accord qu’on ne se remettra jamais de la mort de Derek" pouvait-on lire sur Twitter. Une chose est sûre, le temps passe depuis la mort de Derek, mais les twittos ont toujours bien du mal à se remettre de son absence dans la série Grey's Anatomy. La blessure semble toujours aussi vive chez les fans de la série.