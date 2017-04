Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Les épisodes 5 et 6 de la treizième saison de Grey’s Anatomy étaient placés sous le signe des règlements de comptes et des déceptions. Entre Owen et Amelia, rien ne va plus. Le couple a connu une nouvelle crise après l’annonce d’une possible grossesse. La chirurgienne a tardé à prévenir son compagnon de peur de révéler les vraies raisons de ses craintes. On a appris par la suite que son ex est décédé d’une overdose alors qu’elle était enceinte, mais son bébé n’a pas survécu. Une histoire difficile à gérer pour la belle-sœur de Meredith qui semble émouvoir les internautes : « Franchement, merci d’avoir transféré le personnage d’Amelia après l’arrêt de Private Practice, elle est tellement touchante », peut-on lire. « Pauvre Amélia, c’est atroce ce qu’elle a vécu », a ajouté une autre fan.

De son côté, Alex Karev semble toujours dans une impasse après sa violente altercation avec Andrew DeLuca. Toujours à l’hôpital, sa présence semble gêner la directrice de l’établissement, Catherine Avery. Mais il peut compter sur le soutien de l’héroïne du show créé par Shonda Rhimes. La relation entre Alex Karev et Meredith Grey a d’ailleurs été mise à l’honneur alors que le chirurgien en pédiatrie attendait la date de son procès : « L’amitié d’Alex et Meredith, j’aimerais tellement avoir la même », a écrit un internaute.

Dans l’ensemble, les deux épisodes ont une nouvelle fois séduit les téléspectateurs. La suite de la treizième saison s’annonce donc riche en surprises et rebondissements : « 13 ans après je suis toujours aussi fan de cette série », peut-on lire. Et ça tombe bien, nous aussi.