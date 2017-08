Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Le tournage de la quatorzième saison de Grey’s Anatomy se poursuit aux Etats-Unis. Et pour le plus grand plaisir des fans du show créé par Shonda Rhimes, Jessica Capshaw alias Arizona Robbins a partagé une vidéo des coulisses.

Les téléspectateurs sont impatients à l’idée de découvrir la quatorzième saison de Grey’s Anatomy. Et ça tombe bien puisque les chirurgiens de l'hôpital de Seattle ont déjà repris la route des tournages. Comme en témoigne la vidéo dévoilée par Jessica Capshaw ci-dessous, la bonne humeur semble être au rendez-vous. Toujours accompagnée de sa collègue et amie, Camilla Luddington qui incarne le personnage de Jo Wilson, l'interprète d'Arizona Robbins a ainsi offert une belle surprise aux fans de la série télévisée américaine : « Je suis tellement impatient », peut-on lire à plusieurs reprises. « Merci d'avoir partagé cette drôle de vidéo », a également ajouté un internaute. Sur cette courte séquence, les deux femmes apparaissent très complices et visiblement ravies d’être revenues sur les plateaux de tournage.

La quatorzième saison s’annonce d’ores et déjà riche en surprises et rebondissements. Pour la première fois dans l’histoire du show créé par Shonda Rhimes, le tournage se déroule vraiment à Seattle et non dans les studios de Los Angeles. Une nouveauté de taille aussi bien pour les acteurs que pour les téléspectateurs. Et pour cette saison inédite, plusieurs nouveaux acteurs ont d’ores et déjà été annoncés au casting : Stefania Spampinato qui jouera Carina, la sœur d’Andrew DeLuca, mais aussi Abigail Spencer dans le rôle de celui de Megan, la sœur d’Owen portée disparue durant de longues années. L’actrice Kim Raver sera également de retour et renfilera la blouse de Teddy Altman au Grey Sloan Memorial.













Quite literally behind the scenes...#season14 @camillaluddington 💕 Une publication partagée par @jessicacapshaw le 3 Août 2017 à 19h39 PDT

