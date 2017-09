Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Il a marqué la série en incarnant le docteur le plus sexy dans la série Grey’s Anatomy et a fait fondre le cœur de la sœur de Meredith Grey. Mais dans la vraie vie, l’acteur Eric Dane n’a pas été épargné par les problèmes. S’il avait notamment confié il y a quelques mois avoir subi une grave dépression nerveuse, rassurez-vous aujourd’hui, il va beaucoup mieux. Il a notamment pu compter sur le soutien sans faille de sa femme qui a été plus que jamais présente pour sa guérison. Aujourd’hui, alors qu’il est à la Une d’une nouvelle série "The Last Ship", l’acteur s’est confié sur une de ses nouvelles passions qui fut d’une des clés dans sa guérison.

Son secret : la course à pied. Vous l’avez compris Eric Dane est devenu accro au running. Il explique par exemple dans une longue interview que les choses n’étaient pas gagnées d’avance avec le sport. Il confie avoir toujours détesté faire du sport et de la course à pied quand il était plus jeune. Mais désormais les choses ont changé et Eric Dane ne fait plus la guerre au sport.. "L'activité physique est absolument importante pour moi dans ma lutte contre la dépression" explique-t-il. Désormais, il ne peut plus s’en passer dans son quotidien.

