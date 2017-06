Par | Ecrit pour TF1 |

Bonne nouvelle pour les fans de Grey’s Anatomy qui adorent jouer à des jeux vidéo. Ils pourront bientôt profiter de leurs deux passions en même temps ! C’est en tout cas ce qui vient d’être annoncé au salon E3 (le plus grand salon au monde consacré aux jeux vidéo) qui se tient actuellement à Los Angeles. Si aucun jeu reprenant l’univers de la série médicale de Shonda Rhimes n’est en projet, les amateurs de gaming pourront malgré tout faire évoluer dans un jeu l’un des piliers de Grey’s Anatomy !

Incontournable interprète de Jackson Avery dans la série de TF1, Jesse Williams a été choisi pour prêter son image à Markus, l’un des héros du jeu Detroit : Become Human développé par un studio parisien baptisé Quantic Dream. Si la date de sortie de ce projet n’est pas encore connue, les concepteurs du jeu ont dévoilé à l’E3 une bande annonce mettant en lumière Markus, un homme qui se bat pour défendre les droits des androïdes afin de les "éveiller et les libérer de l’esclavagisme humain" précise <em>Gamekult</em>. Les premières images de ce personnage, qui sera l’un des nombreux héros possibles de Detroit : Become Human, montrent que la ressemblance est plus que parfaite entre Jesse Williams et Markus ! La preuve ci-dessous avec l’image mise en ligne sur Twitter par Quantic Dream !









