Par Emma VANPOULLE | Ecrit pour TF1 |

Si vous suivez Grey’s Anatomy depuis ses débuts en 2005, vous connaissez forcément le personnage d’Alex Karev, le docteur rebelle et solitaire. Et bien son interprète, Justin Chambers n’a rien à voir avec le rôle qu’il campe depuis maintenant 14 saisons. La preuve avec ces cinq particularités que vous ne connaissiez peut-être pas sur lui.

1. Il est marié depuis 24 ans. L’acteur est heureux en ménage avec Keisha, qu’il a épousé en 1993 et avec qui il a eu 5 enfants : Isabella, les jumelles Maya et Kaila, Eva et Jackson.

2. Il a un frère jumeau. Si vous craquez pour Justin Chambers, sachez qu’il en existe deux puisqu’il a un frère jumeau prénommé Jason.

3. Il a été découvert à Paris. Avant d’officier au Grey-Sloan Memorial Hospital, Justin a commencé sa carrière en tant que mannequin et a été remarqué pour la première fois dans le métro parisien.

4. Il a joué avec Catherine Deneuve. En 2001, l’acteur s’est glissé dans le personnage de D’Artagnan où il donne la réplique à la grande dame du cinéma français, qui incarnait la Reine.

5. Il est victime de troubles du sommeil. Trois ans après le lancement de Grey’s Anatomy, Justin Chambers n’arrivait plus qu’à dormir une heure par semaine. Il confie à l’époque avoir brièvement intégré l’unité psychiatrique de Los Angeles.

Vidéo. Grey’s Anatomy s12 : Meredith menacée ?