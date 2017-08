Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Dans un mois, Grey’s Anatomy sera de retour sur nos écrans. Entre rires, larmes et émotions intenses… La nouvelle saison réserve son lot de surprises et de rebondissements ! Alors que certains acteurs ont quitté la série, de nouvelles têtes vont aussi faire leur apparition au casting. Parmi eux, on retrouvera Abigael Spencer. En effet, l’actrice a été recrutée par Shonda Rhimes pour remplacer Bridget Regan dans la peau de Megan Hunt, la sœur d’Owen Hunt.

Connue pour son rôle dans Suits, celle qui avait prêté ses traits à l’ambitieuse Scottie, va donc remplacer Bridget Regan qu’on a vu à plusieurs reprises lors de la saison précédente. Tandis que la ressemblance entre les deux actrices est frappant, personne ne devrait toutefois s’apercevoir de ce changement de tête pourtant significatif tant la sœur d’Owen devrait prendre de l’importance dans les prochains épisodes.



Sur Instagram, Abigail Spencer a posté des clichés aux côtés des autres acteurs de la série. Très souriante, elle n’a pas caché son enthousiasme à l’idée d’intégrer la bande. L’arrivée de l’actrice dans la série semble aussi beaucoup plaire aux téléspectateurs.







these are good people right here. #episode5 #greysanatomy #buds #family #onemore Une publication partagée par Abigail Spencer (@abigailspencer) le 23 Août 2017 à 17h40 PDT





it's table read day. love this crew. 🙌🏼#greysanatomy #wcw Une publication partagée par Abigail Spencer (@abigailspencer) le 23 Août 2017 à 16h09 PDT