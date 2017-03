Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Hier soir TF1 diffusait les épisodes 21 et 22 de la saison 12 inédite de Grey’s Anatomy! Des épisodes forts en émotions qui ont fait réagir la toile.

Hier soir le sujet principal concernant les épisodes de Grey’s Anatomy était sans aucun doute la bataille qui oppose Callie et Arizona pour la garde de leur petite fille Sofia. Une situation qui a agité les réseaux sociaux ! Sur Twitter, les fans de la série ont donné leur avis ! Et certains clans se sont formés, la #teamArizona et la #teamCallie.

Du côté des supporters d'Arizona, la faute est sans aucun doute celle de Callie:

« #GreysAnatomy Pour la garde, je suis totalement team Arizona car c'est grave égoïste de la part de Callie de vouloir partir + prendre Sofia. »

« Le combat Callie/Arizona ça me rend triste mais j'ai une préférence pour Arizona sorry #GreysAnatomy »



« Callie c'est vraiment une garce. La meuf veut partir à NY pour son propre plaisir sans penser à sa fille en premier #GreysAnatomy »



« Je suis tellement contente pour Arizona! #GreysAnatomy »







Pour la Team Callie, les commentaires sont plus modérés :

« La pauvre Callie c'est tellement évident que c'est elle la meilleure mère, c'est robyn qui a cherché les histoires #GreysAnatomy »



« La relation entre Callie et Arizona définit bien le fait qu'entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. #GreysAnatomy »





Vous l’aurez constaté, la garde de Sofia a fait débat sur la toile ! Et vous vous êtes plutôt Team Arizona ou Team Callie ? Du côté du Grey Sloan Memorial, Meredith, Owen et Penny témoignent en faveur de Callie, tandis que Richard et Andrew choisissent de soutenir Arizona.