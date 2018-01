Par SB | Ecrit pour TF1 |

En attendant le retour de la quatorzième saison, Grey's Anatomy se dédouble et présente dans une web série de six épisodes sa B-Team. Une web série disponible en streaming dès aujourd'hui.

Histoire de faire patienter encore un peu les fans de Grey’s Anatomy avant le grand retour de la quatorzième saison, Shonda Rhimes et ABC ont concocté en secret une petite surprise : une web série dérivée centrée sur les six nouveaux personnages du Grey Sloan Memorial. En effet, sur le site de la chaîne américaine et sur son application mobile, ABC met en ligne ce jeudi 11 janvier, six épisodes de Grey’s Anatomy : B-Team.

Les fans suivront les tribulations et les premiers jours des internes Dhalia, Levi, Casey, Taryn, Vik et Sam qui ont fait leur arrivée au cours de la saison 14 de Grey’s Anatomy. Sous l’œil de Miranda Bailey, ils devront s’occuper des patients et faire face à la pression toujours très forte au Grey Sloan Memorial, comme on peut le voir dans la vidéo. Certains personnages emblématiques de la série médicale feront une apparition dans la web série comme Owen Hunt ou encore Alex Karev.



C’est l’une des actrices de Grey’s Anatomy qui a eu la chance de réaliser les six épisodes de cette B-Team. En effet Sarah Drew aka April passe pour la première fois derrière la caméra et les scénarios ont été écrits par Barbara Kaye Friend.