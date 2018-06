Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Même les meilleures choses ont une fin. Et malgré son succès, la série Grey’s Anatomy ne pourra échapper à cette règle. Au bout de quatorze saisons et après le départ de nombreux acteurs et personnages emblématiques du show porté par Ellen Pompeo, il est désormais temps de songer à la fin qui semble désormais très proche. L’interprète de Meredith Grey a d’ailleurs fait quelques révélations à ce propos au magazine US Weekly.



Alors que la saison 15 a d’ores et déjà été commandée par la chaîne ABC, rien n’est encore sûr pour la 16e. Ellen Pompeo a certes signé pour deux années supplémentaires mais cette 16e saison dépendra des audiences de la précédente. Et si cette nouvelle ne devrait pas plaire aux fans, l’annonce faite récemment par Ellen Pompeo risque de ne pas trop les rassurer. « Bien sûr, il y aura une fin et on s'en approche. C'est une décision que Shonda Rhimes et moi prendrons ensemble, » a en effet déclaré l’actrice qui campe le rôle de Merdith Grey depuis les débuts de la série en 2005.



L’actrice qui se prépare peu à peu à la fin de la série qui l’a fait connaître dans le monde entier avoue vouloir se consacrer davantage à sa famille et à l’éducation de ses enfants. « Je veux être encore plus impliquée dans la vie de mes enfants à mesure qu'ils grandissent et ils ont, de plus en plus, besoin de moi, » a ainsi confié cette maman de trois enfants (Stella Luna née en 2009, Sienna May née en 2014 et Eli Christopher né en 2016).

