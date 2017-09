Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Voilà près de 14 ans que la série Grey’s Anatomy fait le bonheur des téléspectateurs mais les derniers épisodes de la saison 13 tardent à être diffusés. En effet, TF1 diffusera les 4 derniers épisodes de la saison 13 juste avant d’enchaîner avec la saison 14. Il faudra sans doute patienter jusqu’en 2018 pour suivre les aventures de nos docteurs préférés.

Quoi qu’il en soit, le principal décor de la série va subir de grands changements. Comme on peut le découvrir sur les premières photos, le Grey Sloan Memorial Hospital est refait à neuf, sous les ordres de Bailey, dans un style sobre et élégant. L’actrice Chandra Wilson a d’ailleurs déclaré pour le site américain EW : "C’est une façon pour Bailey de laisser son empreinte. Elle va opter pour un changement de couleurs, améliorer le confort des chambres et l’ambiance de l’hôpital". Les premiers clichés ont été dévoilés par le site <em>Entertainment Weekly</em>, présentant la nouvelle salle d’attente et l’accueil avec un espace pour les enfants intégré. Un nouvel environnement qui ne fera sans doute pas que des heureux. Des tensions sont à prévoir entre les personnages…

En plus d’un nouveau décor, la saison 14 de Grey’s Anatomy sera marquée par l’arrivée de nouveaux médecins et le départ de certains, comme le possible départ de Jerrika Hinton, alias Stephanie Edwards. Mais pour des réponses définitives, il faudra attendre 2018 !