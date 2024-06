Grey’s Anatomy : découvrez dès maintenant la saison 11 sur MYTF1VOD

Le final de la saison 10 de Grey’s Anatomy a été diffusé mercredi 10 juin 2015 sur TF1. Et pour les impatients, MYTF1VOD vous propose dès à présent de découvrir la saison 11 !

La fin de la saison 10 de Grey’s Anatomy, diffusée mercredi 10 juin 2015, n’a pas manqué de nous mettre la larme à l’œil. Et nous a laissé dans l’attente. Que vont devenir Meredith, Derek, Jackson, Alex et les autres ? Pour le savoir, MYTF1VOD propose de découvrir dès à présent la saison 11 !









Le départ de Cristina

Après des années de bons et loyaux services mais aussi d’accidents en tous genres, Cristina a décidé de quitter le Grey Sloan Memorial Hospital pour de nouvelles aventures en Europe. Laissant derrière elle Owen, Alex et tout ce qu’elle avait construit. De son côté Meredith et Derek font face sans doute à la plus grosse crise que leur couple ait jamais connue…









Le couple de Meredith en danger ?

D’ailleurs, à la fin du tout dernier épisode de la saison 10 le public ne sait pas ce que choisit Derek. Lorsque Meredith lui explique que sa vie est à Seattle et non à Washington, il semble perdu. Partira-t-il malgré la décision de sa femme de rester ? Ou renoncera-t-il à son rêve pour être à ses côtés et élever ses enfants ?





Autant de questions qui vont devoir attendre les épisodes de la saison 11 pour trouver des réponses. Les couples se font et se défont mais certains personnages phares de la série s’apprêtent à entrer dans une nouvelle phase de leur vie. Heureusement pour les inconditionnels de Grey’s Anatomy, mais aussi pour les impatients, MYTF1VOD permet à ceux qui le souhaitent de découvrir cette onzième saison dès à présent ! A commencer par les premières minutes du premier épisode !