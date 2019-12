Grey's Anatomy : Jason George, nouveau médecin dans l'équipe

L'acteur intègre le Seattle Grace au cours de la deuxième partie de la saison 6. Il interprètera un médecin qui entretiendra une relation complexe avec le personnage de Miranda.

Comment imaginer de nouveaux triangles amoureux sans lasser le public ? La créatrice et productrice de Grey's Anatomy, Shonda Rhimes a trouvé la solution : en étoffant son équipe de médecins. Après Sarah Drew et Kim Raver, côté femmes, c'est au tour de l'acteur Jason George d'intégrer le Seattle Grace au cours de cette saison 6. Attention docteur Mamour et docteur Glamour, vous avez du souci à vous faire !

Jason George endossera le rôle d'un médecin anesthésiologiste, le Docteur Ben Warren. Ce dernier entretiendra des relations tendues avec du docteur Miranda Bailey, avant de se rapprocher amicalement et peut-être plus... Voilà enfin des intrigues amoureuses pour le personnage interprété par Chandra Wilson, plus souvent cantonnée au rôle de confidente.

Alors que le dernier épisode de la saison 5 vient d'être diffusé en France, nous laissant sur notre faim, les fans peuvent découvrir les six premières minutes de la saison 6 gratuitement sur le site de TF1. En voilà une bonne manière de patienter !

