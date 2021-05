Grey's Anatomy : Jeffrey Dean Morgan en couple avec une actrice des Frères Scott...

Désolée les filles, mais il semblerait que Jeffrey Dean Morgan ne soit plus célibataire... Le séduisant Denny Duquette de la série Grey's Anatomy aurait craqué pour une actrice des Frères Scott ! De qui s'agit-il ?

C'est la saison des amours à Hollywood... Avec le retour des beaux jours, les people célibataires semblent avoir trouvé l'âme sœur ! Cameron Diaz filerait le parfait amour avec Alex Rodriguez, Kim Kardashian, elle, aurait jeté son dévolu sur la star du Real Madrid, le footballeur Cristiano Ronaldo, tandis que Miley Cyrus n'a d'yeux que pour son nouveau boyfriend, l'acteur Liam Hemsworth...



La liste des people amoureux s'agrandit de jour en jour ! Il semblerait que Jeffrey Dean Morgan n'échappe pas à la règle ! En effet, l'inoubliable Denny Duquette de la série Grey's Anatomy a profité de l'avant-première de son nouveau film, intitulé The losers, afin de s'afficher aux bras d'une ravissante rousse dont le visage nous est familier...



Et pour cause, il s'agit de la charmante Hilarie Burton, qui pendant six saisons des Frères Scott a interprété la mystérieuse Peyton Saywer ! Finies donc les boucles blondes, l'actrice est désormais rousse et resplendissante ! Le sourire aux lèvres, les deux acteurs n'ont pas hésité à prendre la pose ensemble, pour le plus grand bonheur des photographes qui n'en ont pas raté une miette !



Espérons tout de même pour Hilarie Burton que Jeffrey Dean Morgan ne lui réserve pas le même sort qu'à son ex, avec qui il avait rompu quelques jours seulement avant leur mariage ! Eh oui, ce n'est pas très classe !