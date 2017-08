Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

La quatorzième saison de Grey’s Anatomy débarquera le 28 septembre prochain sur la chaîne américaine ABC. Pour faire patienter les fans, le site américain TV Line a dévoilé en exclusivité la nouvelle affiche de cette nouvelle saison qui s'annonce riche en rebondissements et en surprises !

Sur ce nouveau visuel, on retrouve notamment l'héroïne Meredith Grey, incarnée par Ellen Pompeo. Et contrairement aux posters des deux années précédentes, celle-ci est accompagnée de trois de ses collègues, Alex (Justin Chambers), Bailey (Chandra Wilson) et Richard (James Pickens Jr). Ces acteurs font d’ailleurs parties du casting original et sont donc présents dans la série depuis 2005. Ce poster est aussi en contraste avec l’année passée puisque contrairement à l’affiche précédente, Meredith ainsi que les autres personnages sourient sur l’affiche et ils semblent très heureux…

Si le tournage de la saison 14 de Grey's Anatomy a déjà commencé, il a également donné lieu à quelques indiscrétions scénaristiques. On sait notamment que le season premiere sera un double épisode et qu'il se focalisera sur la réapparition de Megan, la sœur d'Owen, et les conséquences de cette nouvelle présence dans la vie de tous les protagonistes du Grey/Sloan Hospital. Affaire à suivre…