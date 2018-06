Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Ellen Pompeo, alias Meredith Grey, évoquait il y a peu l’arrêt possible de la série créée par Shonda Rhimes. Heureusement, la quinzième saison du show a bel et bien été commandée par la chaîne ABC. Les chirurgiens du Grey Sloan Memorial seront donc de retour dans une nouvelle saison inédite. Mais quelques changements sont d’ores et déjà annoncés. En effet, à l’issue de la quatorzième saison, deux actrices principales ont annoncé leur départ de la série médicale. Il s’agit de Sarah Drew alias April Kepner et Jessica Capshaw qui joue le rôle d’Arizona Robbins.



Mais bonne nouvelle pour les fans : si ces départs semblent définitifs, un autre ancien personnage devrait quant à lui faire son grand retour. C’est évidemment Kim Raver qui incarne le rôle de Teddy Altman. Sa venue au Grey Sloan Memorial aura de lourdes conséquences et notamment au sujet de sa relation avec Owen Hunt joué par Kevin McKidd.

De son côté, Sandra Oh – actuellement à l’affiche de la série Killing Eve - a récemment confié ne pas souhaiter réintégrer le casting à l’occasion d’une interview pour TVLine : « On me pose régulièrement la question et je réponds toujours sincèrement sur ce que je pense à l'instant T. Et aujourd'hui, ma réponse est non. » La quinzième saison inédite devrait débarquer sur les écrans fin septembre aux Etats-Unis.

