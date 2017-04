Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

Mercredi 26 avril 2017, TF1 a diffusé deux épisodes de la saison 13 de Grey’s Anatomy, et ils n’étaient pas de tout repos ! En effet, bien des choses se sont passées dans La Liste et Une nuit au bloc. Vous n’avez pas pu les visionner ? On vous résume tout ça ci-dessous !

Grey’s Anatomy, c’est beaucoup d’amour, d’histoires, mais aussi beaucoup d’émotions… Et les deux épisodes du mercredi 26 avril 2017 en étaient chargés ! Voici leur résumé :

Le résumé de l’épisode 7 La Liste

Une nouvelle consultante arrive au Grey Sloan Memorial et rend tous les chirurgiens anxieux, il s’agit du Docteur Minnick. Embauchée pour faire changer les choses au niveau de l’apprentissage des nouveaux, elle n’est pas tendre avec les titulaires de l’hôpital, et notamment avec le docteur Webber pourtant très apprécié de tous ! Miranda Bailey, chef de la chirurgie, aidée de Catherine Avery (la femme de Richard Webber), prend alors une décision qui pourra tout faire basculer pour ce dernier. Les choses prennent alors une tournure bien différente au Grey Sloan Memorial !

Le résumé de l’épisode 8 Une nuit au bloc

Les chirurgiens du Grey Sloan Memorial sont depuis bien longtemps habitués à vivre des moments difficiles, mais cette nuit-là est bien différente des autres pour les chirurgiens de garde ! En effet, un patient sans identité arrive à l’hôpital et c’est Meredith Grey, Stéphanie Edwards et Owen Hunt qui restent à ses côtés pour l’opérer. Avec l’aide de Richard Webber, les trois chirurgiens tentent de se détendre en imaginant une identité et une vie à cet homme bien mystérieux. Au fur et à mesure de l’intervention, chacun se remémore un souvenir plus ou moins douloureux…





Retrouvez les premières minutes de votre prochain épisode