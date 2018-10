Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Voici une nouvelle, toute petite, de rien du tout, qui devrait ravir les fans de Grey's Anatomy que vous êtes... La saison 15, lancée fin septembre aux Etats-Unis, est déjà disponible en France, sur MYTF1 VOD !



La saison 15 de Grey's Anatomy a débuté aux USA... mais aussi sur MYTF1 VOD !

Votre série favorite portée par Ellen Pompeo dans le rôle de Meredith Grey a entamé fin septembre aux Etats-Unis une nouvelle ère avec une saison 15 inédite très, très attendue ! Alors qu’elle est diffusée outre-Atlantique depuis le 27 septembre, sachez que... oui oui, dès aujourd'hui, vous pouvez déjà la retrouver sur MYTF1VOD, au rythme d'un nouvel épisode inédit à peine 24h après sa première diffusion aux USA. Et cette nouvelle saison est riche en surprises et en rebondissements.

L'année de l'amour pour Meredith ?

Au programme : les médecins se battent pour un nouveau poste tandis que des docteurs rejoignent l’hôpital. La saison 15 est plus que jamais placée sous le signe de la romance… Meredith vit, en effet, une nouvelle idylle. Triste et seule depuis la mort de son Dr Mamouralias Patrick Dempsey, notre héroïne a tenté à plusieurs reprises de s'investir dans une relation sentimentale, sans succès. Et si cette année était la bonne ? Le choix ne manque d'ailleurs pas puisqu'en deux épisodes, voilà la toubib avec déjà deux prétendants potentiels !









Suivez dès à présent votre série à l’heure américaine sur MYTF1VOD !