Grey's Anatomy saison 8 : des patients venus de Lost et 24

Pour clore sa huitième saison, Grey's Anatomy s'offre des acteurs venus de 24 et Lost.

Deux acteurs de Lost et 24 reviennent sur les petits écrans, et ils ne sont pas au mieux de leur forme : Patrick Fisher, qui incarnait Phil dans Lost, et Mary Lynn Rajskub, alias Chloe O'Brian dans 24, seront cette semaine en consultation au Seattle Grace Hospital.

Ce couple sera en effet au cœur d'une intrigue lors de l'avant-dernier épisode de la huitième saison de Grey's Anatomy, diffusé le 10 mai aux Etats-Unis. Ils joueront de jeunes mariés souffrant de symptômes plutôt inhabituels, apparus lors de leur lune de miel.

Retrouvez les épisodes inédits de vos séries américaines préférées 24h après leur diffusion aux Etats-Unis sur MYTF1VOD.

Quiz Grey's Anatomy : spécial Cristina Yang (Sandra Oh)

Quiz Grey's Anatomy : spécial Meredith Grey (Ellen Pompeo)