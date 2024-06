Grey's Anatomy - Saison 9 : Revivez la soirée du 28 mai 2014 en replay video

La soirée a été agitée pour les membres du Seattle Grace Hospital, héros de Grey's Anatomy, qui ont continué de lutter dur afin de pouvoir sauver leur hôpital de la faillite. Un des leurs, pas touché par le crash, a néanmoins pris le rôle de sauveur... Revivez cette folle soirée de Grey's Anatomy en replay vidéo sur MYTF1 !

Qu'adviendra-t-il de nos praticiens favoris de la série Grey's Anatomy ? Les trois épisodes inédits de la saison 9 au programme de ce mercredi 28 mai dès 20h55 sur TF1 nous ont donné quelques éléments de réponse...

Saison 9, Episode 16 : Le rendez-vous de la dernière chance

Mauvaise nouvelle pour nos rescapés du crash : le rachat de l'hôpital s'annonce plus compliqué que prévu, et ils décident donc de rencontrer un dernier investisseur, qui demande un gestionnaire expérimenté. Mais celui-ci n'ira pas au bout... La bande des Millionnaires sauront-ils trouver une solution pour sauver le Seatlle Grace Hospital, théâtre de toutes leurs aventures ? Peut-être qu'une certaine fondation connue de tous pourrait finalement les y aider, sous conditions...

-> Revoir cet épisode en replay vidéo

Saison 9, Episode 17 : Greffes en série

Episode très rempli pour nos praticiens au Seattle Grace Hospital : plusieurs greffes sont à effectuer en même temps, et les médecins concernés ont chacun des problèmes à régler avec leur patient... Parallèlement, le rachat du SGH n'est pas encore conclu : Jackson, d'abord en difficulté face à ses nouvelles responsabilités qu'on lui a imposées, réussit finalement son pari ! Un pari qui va s'avérer doublement gagnant...

->> Revoir l'épisode 17 en replay vidéo

Saison 9, Episode 18 : Nouveaux jouets

L'hôpital s'est doté de nouveaux appareils de pointe pour son service des Urgences, une remise à niveau du parc médical qui fait grincer des dents dans les autres services, Bailey et Cristina en tête. Du côté de Meredith et Derek, l'inquiétude est à son comble concernant la santé du bébé : une échographie est donc prévue pour rassurer Meredith...

->>> Revivez l'épisode 18 en replay video



La soirée a été folle ce mercredi 28 mai sur TF1 avec trois épisodes ultra-rythmés qui nous passionnés ! Rendez-vous sur MYTF1 Replay pour revivre cette soirée en replay vidéo, et le mercredi 4 avril dès 20h55 sur TF1 pour suivre la suite des aventures de nos praticiens favoris !