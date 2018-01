Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Sandra Oh va faire son retour à la télévision ! L’actrice de 46 ans ne manque pas de projets depuis son départ de la série Grey’s Anatomy en 2014. Si elle est attendue au cinéma dans deux films cette année, elle va reprendre du service sur le petit écran. En effet, l’interprète de Cristina Yang va tourner dans 33 Liberty Lane de Stephen Ayres aux côtés d’Emily Watson (Les Noces funèbres) et Melora Hardin (The Office) ainsi que dans Meditation Park réalisé par Mina Shum. Au printemps prochain, on pourra la découvrir dans un thriller télévisé de huit épisodes !

Cette série, intitulée Killing Eve, sera diffusée dès le 8 avril prochain aux États-Unis sur la chaîne BBC America. Elle comportera huit épisodes autour de deux personnages féminins forts dont… Sandra Oh ! Pour l’occasion, l’actrice a accepté un rôle très éloigné de celui de chirurgien cardiaque qu’elle campait dans la saga de Shonda Rhimes. Elle interprétera le personnage d’Eve, un agent de MI5, le service de renseignement responsable de la sécurité intérieure du Royaume-Uni.

Un rôle à l’opposé de celui de Cristina Yang

Le pitch de la série ? Cantonnée à un travail de bureau, Eve s’ennuie et rêve de devenir une véritable espionne. Elle va alors se lancer à la poursuite de Villanelle, une tueuse de talent jouée par Jodie Comer. Au casting, on retrouvera aussi Fiona Shaw (connue pour son rôle de Petunia Dursley dans Harry Potter) en tant que second personnage principal.

Revivez l'amitié incroybale de Meredith Grey et Cristina Yang :