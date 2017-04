Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Alors que les élections présidentielles battent leur plein, de fans de Grey’s Anatomy s’inquiètent... Leur série préférée sera-t-elle déprogrammée au profit du débat d’entre-deus-tours ? On vous dit tout...

Ce dimanche 23 avril avait lieu le premier tour des élections présidentielles, à l’issue duquel Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont sortis en tête des suffrages. Les deux candidats vont désormais redoubler d’effort pour convaincre les Français de voter pour eux. Pour ce faire, ils vont donc multiplier les apparitions et les interviews à la télévision. Parmi ces moments très attendus, il y a bien évidemment le débat d’entre-deux-tours durant lequel les deux candidats vont s’affronter.

Mais le jour choisi par TF1 et France 2 pour diffuser ce débat inquiète quelque peu les fans de Grey’s Anatomy. Auront-ils droit, comme prévu, aux deux épisodes de la saison 13 prévus ce mercredi 26 avril ? Et la réponse est oui !

En effet, le débat qui va opposer Marine Le Pen et Emmanuel Macron devrait se dérouler la semaine prochaine. Donc pas de changement de programme prévu cette semaine. Les fans de la série médicale pourront bien découvrir les épisodes inédits 7 et 8 de la saison 13, intitulés respectivement La Liste et Une Nuit au Bloc. Ce dernier est d’ailleurs réalisé par Debbie Allen, qui n’est autre que l’actrice qui incarne le Dr Catherine Avery, la mère de Jackson.

Rendez-vous donc ce mercredi 26 avril dès 20h55 pour découvrir ces nouveaux épisodes de Grey’s Anatomy.