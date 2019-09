Grey's Anatomy : Le top 5 des plus belles déclarations d'amour ! Léa Ouzan | Écrit pour

La série fait fondre le cœur des téléspectateurs depuis plus de dix ans. Et pour cause, les histoires sentimentales se sont multipliées. Retour en images sur les plus belles déclarations d’amour !