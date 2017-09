Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Grey’s Anatomy sera bientôt de retour sur nos écrans pour une quatorzième saison. Et à quelques semaines du lancement, un autre personnage devrait être mis de côté…

Attention, l’article contient des spoilers ! Alors que la saison 14 de Grey’s Anatomy va bientôt commencer, de nombreux changements sont à prévoir : le retour de Teddy Altman, celui de Megan la sœur d’Owen. Mais une nouvelle en particulier vient d’être révélée. En effet, le média américain The Hollywood Reporter a annoncé que l’acteur Jason George, qui interprète le Docteur Ben Warren, devrait désormais être un membre régulier du spin-off de Grey’s Anatomy centré sur les pompiers de Seattle.

Dans le final de la saison 13, Ben n’a pas hésité à mettre sa vie en danger en rejoignant les pompiers alors que l’hôpital était en feu. Ce dernier a montré qu’en plus d’être courageux, il avait pris goût à cela. Reste à savoir si sa relation avec Miranda Bailey supportera cette soudaine reconversion. A savoir que son personnage sera toujours aussi présent dans la série jusqu’à ce que le spin-off ne parte en tournage.

L’acteur Jason George a rejoint le casting de Grey’s Anatomy durant la saison 6 et est vite devenu un personnage à part entière pour les téléspectateurs et fans de la série. La saison 14 débutera le 28 septembre sur la chaîne américaine ABC et reprendra en janvier sur TF1. Pour le moment, aucune date n’a été avancée quant au lancement du spin-off.

Découvrez la première bande annonce de la saison 14 :