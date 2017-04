Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

Ce mercredi 26 avril 2017, vous avez pu visionner sur TF1 les deux épisodes exceptionnels de Grey’s Anatomy saison 13 La Liste et Une nuit au bloc. Chargés d’émotions, ils n’ont laissé personne indifférents et c’est pour cela que nous vous dévoilons ce qui vous attend la semaine prochaine…

Vous avez dévoré vos deux épisodes et vous ne pouvez pas attendre jusqu’à la semaine prochaine ? Voici le résumé de votre épisode 9 de la saison 13 Disgrâce, diffusé le 10 mai 2017 sur TF1 !

Un épisode toujours plus bouleversant

Dans les épisodes précédents, on se souvient du geste très violent d’Alex envers Deluca qui l’emmènera directement devant le juge. Ainsi, Alex prend dans l’épisode « Disgrâce » une décision très importante qui impactera directement son avenir au Grey Sloan Memorial. Ira-t-il en prison ? La réponse le 10 mai 2017 sur TF1 ! Du côté de Richard Webber, rien ne va plus ! En effet, l’arrivée du Docteur Eliza Minnick a tout chamboulé et cette dernière souhaitera, avec l’accord de Miranda Bailey, prendre la place de l’ancien chef, ce qui ne sera pas du tout au goût de sa fille Maggie et de son beau-fils Jackson. Enfin, Arizona se rapprochera très dangereusement de la nouvelle arrivante…

La présence d’Eliza dérange

Dans les épisodes précédents, Catherine Avery et Miranda Bailey décident de faire intervenir une consultante, Eliza Minnick, afin de faire un point sur l’apprentissage et le programme des nouveaux. De ce fait, tous les chirurgiens du Grey Sloan Memorial, et plus particulièrement Richard Webber, se sentent véritablement menacés face à cette nouvelle venue ! Bien qu’elles ne soient pas des plus appréciées par le doyen, elle tend néanmoins de se rapprocher d’une certaine Arizona Robbins… Affaire à suivre ! Rendez-vous le 10 mai sur TF1

Retrouvez les premières minutes de l'épisode Disgrâce