La semaine dernière, on découvrait dans Grey’s Anatomy des situations plutôt inédites pour certains de nos personnages préférés. Alex devait s’habituer à la vie au dispensaire tout en se préparant à sa bataille judiciaire, April et Jackson tentaient de construire une vie de famille aussi stable que possible pour leur fille Harriet et ce malgré leur divorce, et Amelia et Owen décidaient de devenir parents. Mercredi, TF1 diffusait les épisodes 5 et 6 de la saison 13 de Grey’s Anatomy. Une nouvelle fois, la petite bande est au cœur de l’intrigue, et les choses semblent se gâter.

L’isolement d’Alex

Privé de bloc, Alex Karev a décidé de tout faire au dispensaire pour être un bon médecin, espérant que cela l’aide le jour de son audience au tribunal. Mais les tensions au sein de l’hôpital se font sentir, de même que la peur de voir rendu public son comportement violent envers un de ses collègues. Catherine Avery débarque même au Grey Sloan Memorial Hospital afin de discuter du renvoi d’Alex avec Miranda Bailey, chef du service de chirurgie. Mais il faut bien se rendre à l’évidence : Alex est un excellent chirurgien, très aimé de ses patients, et également très à l’écoute de ses collègues. Tous se confient à lui : Meredith, Maggie, Arizona, Amelia… Pourtant, le médecin s’isole ce qui a tendance à inquiéter Meredith, qui le connaît depuis son arrivée à l’hôpital. Alex semble déterminer à se battre seul contre ce qui l’attend au tribunal, mais a-t-il bien raison de se passer du soutien de ses proches ?

Amelia enceinte ?

La semaine dernière, Amelia et Owen, jeunes mariés décidaient de fonder une famille le plus vite possible. Et très vite Amelia se croit enceinte : lorsqu’elle se rend compte que ses règles ont du retard, la jeune femme pense alors que son vœu est exaucé. Elle se confie à Meredith, à Maggie, à Alex, bref à tout l’hôpital sauf à Owen bien sûr, bien trop occupé lui à prendre soin de la petite Harriet tant Jackson et April sont débordés. Mais à l’idée de se savoir peut-être enceinte, Amelia panique. Car ce que personne ne sait, à part Alex, c’est que la jeune femme a déjà porté un enfant, celui de son ancien compagnon, mort d’une overdose. Et c’est au moment de son décès que la jeune femme avait appris la nouvelle. Elle a mené le bébé à terme, mais après l’accouchement l’enfant n’a pas vécu bien longtemps. De mauvais souvenirs qui resurgissent désormais dans l’esprit de la neurochirurgienne, qui, effrayée, s’enfonce petit à petit. Sans compter qu’Owen, au début ravi de s’occuper d’Harriet, prend conscience qu’il est également effrayé à l’idée de devenir père, une peur qu’il transmet sans le vouloir à la fille de ses amis en voulant trop bien faire. Le couple va cependant bénéficier d’un peu plus de temps : après un test de grossesse, Amelia apprend qu’elle n’est pas enceinte. Sa fragilité mentale, elle, est pourtant bien de retour.

