Les internautes choqués par le coup de cœur de Jackson pour Maggie

Le final de la saison 13 de "Grey’s Anatomy" diffusé mercredi soir sur TF1 a fait réagir en nombre les internautes. Ces derniers ont notamment regretté le départ de Stéphanie ainsi que le rapprochement entre Jackson et Maggie.

C’est mercredi soir qu’a retenti sur TF1 le clap de fin de la saison 13 de Grey’s Anatomy. Un final qui a totalement rebattu les cartes au sein du Grey Sloan Memorial Hospital. Ennemie jurée de Richard Webber, le Dr Eliza Minnick, qui lui avait pris sa place de responsable des internes, a fait les frais de son manque d’adaptation au niveau des procédures. Miranda Bailey l’a purement et simplement virée après son comportement choquant lors de l’explosion qui a secoué l’hôpital. Elle n’est d'ailleurs pas la seule à avoir quitté l’hôpital dans ce final haletant. Grièvement blessée dans l’incendie en tentant de protéger une petite fille, Stéphanie a décidé d’abandonner sa carrière pour se faire un peu plus plaisir. Un départ qui attristé les fans comme on a pu le lire sur les réseaux sociaux.

Côté cœur, les rebondissements ont également été au rendez-vous hier soir. Portée disparue depuis plusieurs années, et donc présumée morte, Megan, la sœur d’Owen et ex-fiancée de Nathan, a été retrouvée vivante. Une bonne nouvelle pour ses proches, mais une moins bonne pour l’avenir sentimental de Meredith Grey qui venait tout juste d’entamer une liaison avec le beau Nathan. Le couple Meredith/Nathan n’est pas le seul à avoir pris une sombre direction dans ce final de la saison 13. Le duo Japril, comprenez Jackson Avery et April Kepner, pourrait bien être définitivement du passé. La jeune femme a en effet remarqué que le père de sa fille, dont elle est divorcée, n’était pas insensible au charme de Maggie Pierce. De quoi briser le cœur des inconditionnels de Grey’s Anatomy qui rêvent d’un retour de flammes entre Jackson et April, les parents de la jeune Harriet. Revue de tweets !

L'émotion des fans

En tant que maman je suis actuellement en larmes de voir cette petite dans cet état ! Vous croyez que si je vais réveiller ma fille pour lui faire un câlin c#39;est abusé ? #GreysAnatomy dash; lilou (@liloumultipass2) 21 mars 2018

🙀Toujours aussi passionnant bouleversant 😢#GreysAnatomy dash; Michel BARTHELEMY (@MichelDiablot06) 21 mars 2018

L’épisode de ce soir étais tellement touchant #GreysAnatomy dash; Kॐ (@keetleen_) 21 mars 2018

Le départ de Stéphanie attriste

Stéphanie elle m’a bluffer sérieux.. #greysAnatomy dash; J’suis QLF 😎🤙🏼 (@AdyAls03) 21 mars 2018

Le meilleur des internes démissionne😭 #GreysAnatomy dash; Maëlla🙃 (@maellatrd) 21 mars 2018

L'inquiétude pour le couple Jackson/April

Mais April c’est un amour, elle aime encore Jackson, elle sait qu’il en pince pour une autre mais elle veut le voir heureux #GreysAnatomy dash; Manon_A (@Laady_Man) 21 mars 2018

Le regard d’April quand elle s’est rendue compte qu’entre Jackson et Maggie il y a quelque chose m’a littéralement brisé le cœur #GreysAnatomy dash; Manon_A (@Laady_Man) 21 mars 2018

Quand j’entend April qui dit qu’elle connaît Jackson et qu’il aime Maggie !! Mon cœur est brisé !! #GreysAnatomy dash; Zoé 🥀 (@zoe_liger) 21 mars 2018

#GreysAnatomy Jackson et Maggie je supporte pas sérieux ! Japril était tellement plus logique, beau et vrai. dash; Vaffanculo. (@MiaGorisse) 21 mars 2018





Redécouvrez ci-dessous la belle déclaration qu'avait fait Jackson à April :