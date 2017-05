Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

La soirée du mercredi 17 mai était placée sous le signe des tensions et des rebondissements. Dans les épisodes « Un ennemi commun » et « Changement de direction », les chirurgiens du Grey Sloan Memorial Hospital ont connu plusieurs difficultés. Entre les internes et les résidents titulaires, c’était la guerre. L’arrivée d’Eliza Minnick, soutenue par Miranda Bailey, a provoqué un raz-de-marée dans les différents services puisqu'elle a dû s’imposer en tant que directrice de l’internat. Mais ses ordres n'ont pas été du goût de Richard Weber, Meredith Grey, Jackson Avery ou encore Arizona Robbins.

Et les internautes ont également fait part de leur mécontentement quant aux décisions radicales de Miranda Bailay et vis à vis du comportement d’Eliza Minnick. Durant la soirée, l’héroïne de la série créée par Shonda Rhimes a même été suspendue par Miranda Bailey après avoir refusé de laisser entrer la nouvelle arrivée dans son bloc. Une décision qui n’a évidemment pas plu aux internautes : « Qui est cette femme et qu’a-t-elle fait du Docteur Bailey ? Elle commence à me soûler avec son nouveau programme », peut-on lire. « Bailey, je ne la supporte plus », a ajouté une autre téléspectatrice.

Du côté d’Alex Karev, tout semble être rentré dans l’ordre puisque Andrew DeLuca a retiré sa plainte. Les poursuites ont donc été abandonnées. Mais la relation entre Alex Karev et Jo Wilson ne devrait pas s’arranger de sitôt. Un déchirement pour les fans du couple. Rendez-vous la semaine prochaine sur TF1 !