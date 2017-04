Par A.D | Ecrit pour TF1 |

TF1 diffusait le 12 avril les épisodes 3 et 4 de la treizième saison de Grey’s Anatomy. Si la vie a repris son cours après l’agression d’Andrew par Alex, les internautes eux sont déchirés entre leur affection pour un des vétérans de la série et la violence qu’a subie le jeune interne.

Un épisode de Grey’s Anatomy laisse rarement indifférent. Petites phrases, musiques mélancoliques, scènes choc… il y a toujours quelque chose qui finit par marquer l’esprit du téléspectateur. Personne n’a pu oublier les morts de Lexie et Mark ou encore plus récemment celle de Derek. De même que depuis la fin de la saison 12, personne n’a pu oublier cette scène d’une violence inouïe pendant laquelle Alex Karev roue de coups Andrew DeLuca sous les yeux de Jo Wilson, pensant que le jeune interne voulait abuser de la jeune femme. La situation qui en découle est inédite pour les personnages de Grey’s Anatomy. Alex risque la prison, et doit donc se montrer particulièrement exemplaire pendant l’instruction.

Dans les épisodes 3 et 4 de la saison 13, diffusés mercredi 12 avril sur TF1, la vie a donc repris doucement son cours après cette agression brutale. Agression dont il est interdit de discuter au sein de l’hôpital, ordre de la cheffe Miranda Bailey. Pourtant, entre un Alex exilé au dispensaire Denny Duquette, et un Andrew qui reprend sa vie mais que les autres chirurgiens tentent d’éviter… il est difficile dechoisir son camp. Et c’est exactement ce que les internautes ont manifesté sur les réseaux sociaux pendant la diffusion des deux épisodes. Alex Karev est un personnage incontournable de la série depuis ses débuts et beaucoup de fans se sont pris d’affection pour lui. Mais en même temps sa violence à l’égard d’Andrew DeLuca est impardonnable. Une situation qui ne laisse pas les internautes indifférents…





































VIDEO. Redécouvrez l'épisode 3 de la saison 13 "Petits miracles"