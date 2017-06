Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Un mystérieux cliché posté par Jesse Williams ("Grey’s Anatomy") a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Et ce à cause d’un petit hashtag qui a de quoi intriguer !

Mais que prépare discrètement Jesse Williams ? C’est la grande question que se posent les fans du comédien, qui incarne Jackson Avery dans Grey’s Anatomy. Profitant de son passage à un gala de charité, la star de la série médicale a pris la pose avec trois personnalités de choc. Sur le cliché partagé sur Instagram, on peut ainsi voir Jesse Williams aux côtés de Jamie Foxx, acteur qui a remporté un Oscar, un Golden Globe et un BAFTA Award en 2005 grâce à son rôle de Ray Charles dans le film Ray de Taylor Hackford. Et ce n’est pas tout puisque les deux hommes sont accompagnés du rappeur MC Hammer ainsi que du comédien et humoriste Chris Tucker.

En légende de cette photo, Jesse Williams a simplement écrit "#comingsoon" ("prochainement" en VF). Une expression utilisée notamment aux Etats-Unis lorsqu’ils parlent d’un long-métrage qui va sortir dans les salles obscures. Cette légende, aussi courte soit-elle, a ainsi beaucoup intrigué les fans de Jesse Williams qui se demandent bien s’il s’agit d’un projet caché de Jackson Avery ("Grey’s Anatomy"). "Peu importe ce que c’est, je suis prêt !", "Quoiiii ??", "Nouvelle musique ?", "Probablement un film que j’ai envie de voir ! Qui a des infos ?", "Je suis perturbé, qu’est-ce qui arrive ?", peut-on ainsi lire dans les commentaires.





#ComingSoon Une publication partagée par Jesse Williams (@ijessewilliams) le 10 Juin 2017 à 19h47 PDT

