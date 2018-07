Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

L’acteur Jesse Williams ne ressemble plus à ça ! Il a opté pour un changement de look radical, qu’il a partagé avec ses fans sur Instagram. Alors, est-ce que vous êtres sous le charme ou non ? À vous de juger !

Jesse Williams fait tourner toutes les têtes du Grey Sloan Memorial Hospital. L’interprète du sexy Dr Jackson Avery (arrivé dans la saison 6 de Grey’s Anatomy) ne passe pas inaperçu. Et pour les téléspectateurs de TF1 non plus ! Mais, le beau gosse de la série de Shonda Rhimes a bien changé. Il a même complètement changé de tête! Oubliez la barbe rasée de près, le comédien a décidé de la laisser pousser.

Le comédien de 36 ans a dévoilé son nouveau look sur les réseaux sociaux, et plus précisément à ses 4,2 millions d’abonnés sur Instagram. Le 10 juillet, il a posté une photo de lui en gros plan, sur laquelle on le voit affublé d’une (grosse) barbe qui met ses beaux yeux verts en valeur. On découvre même ses taches de rousseur !

En légende, le jeune homme écrit "wolf whistle", qui se traduit littéralement par le sifflement du loup. Doit-on y voir une référence à son côté sauvage ou un indice sur le prochain rôle qu’il va interpréter à la télévision ou au cinéma ? Mystère. Mais ce qui est sûr, c’est que la star ne va pas garder cette barbe très longtemps puisqu’elle reprendra la direction des plateaux de tournage dès le mois de septembre prochain, pour tourner la quinzième saison de la série médicale.





wolf whistle. A post shared by jesse Williams (@ijessewilliams) on Jul 9, 2018 at 3:22pm PDT

