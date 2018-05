Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

L’interprète de Jackson Avery ne serait plus célibataire. C’est en tout cas l’information révélée par Page Six. L’acteur de Grey’s Anatomy aurait trouvé l’amour dans les bras d’une journaliste sportive…

La vie amoureuse de Jesse Williams intrigue. Après son divorce d’avec Aryn Drake-Lee, la mère de ses deux enfants, Sadie et Maceo (âgés de 4 et 2 ans), l’interprète de Jackson Avery dans la série télévisée créée par Shonda Rhimes semble avoir tourné la page. Si de nombreux médias lui prêtaient une histoire d’amour avec une certaine Minka Kelly durant plusieurs semaines, c’est finalement dans les bras d’une journaliste sportive, âgée de 26 ans, que le beau gosse a été aperçu. Il s’agirait de Taylor Rooks. Le duo a été photographié durant le show de Kevin Hart, un humoriste et comédien américain, présent au Boardwalk Hall à Atlantic City.

Si cette idylle n’a pas été confirmée par les deux intéressés, un ami proche de la star a déjà vendu la mèche au magazine : « Ils veulent préserver leur relation secrète. Il a vécu un divorce difficile mais il a trouvé du réconfort auprès de Taylor. »

Pour rappel, le collègue d’Ellen Pompeo dans Grey’s Anatomy a divorcé de son ex-épouse en 2017 après plus de cinq ans de mariage et douze ans de vie commune. En cause, la médiatisation de Jesse Williams qui espérait alors « être le célibataire le plus sexy d’Hollywood ». Après une bataille judiciaire entre leurs avocats, les ex-époux ont convenu d’une garde partagée.

