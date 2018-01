Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Selon le célèbre magazine américain Us Weekly, l'interprète de Jackson Avery s'est séparé de sa petite amie, Minka Kelly.

Le coeur de Jesse Williams est de nouveau à prendre... C'est du moins ce qu'affirme le fameux Us Weekly qui, dans un récent article, explique que l'acteur de Grey's Anatomy ne serai plus en couple avec la comédienne Minka Kelly. Les deux trentenaires se fréquentaient depuis plusieurs mois. Si l'on tient compte des premières rumeurs, le couple avait entamé une relation en janvier 2017. Et ce, alors que l'interprète de Jackson Avery dans Grey's Anatomy traversait un divorce difficile.

D'ailleurs, cette rupture survient alors que le comédien est toujours en train de négocier les termes de son divorce avec son ancienne compagne, Aryn Drake-Lee. Depuis de longs mois, Jesse Williams se bat en ce qui concerne la garde de ses deux enfants. Selon US Weekly, ce divorce houleux entraîne des conséquences notamment matérielles qui seraient en partie responsables de la rupture entre le comédien et Minka Kelly. Il avait été rapporté en septembre dernier que, selon l'accord temporaire trouvé entre Jesse Williams et Aryn Drake-Lee, il était interdit à l'acteur de présenter sa nouvelle compagne à ses enfants.

Eloignement

En octobre dernier, affirme le magazine, les deux acteurs avaient décidé d'avancer plus lentement dans leur relation, en raison notamment des rumeurs selon lesquelles l'acteur aurait trompé Aryn Drake-Lee avec Minka Kelly. Ce que cette dernière a démenti. "Jesse et Minka ont décidé de ralentir les choses à cause de l'attention qu'ils suscitent, mais ils se voient toujours", affirmait une source au magazine. Il semblerait toutefois que cet éloignement ait finalement conduit à la séparation.

