Jesse Williams qui incarne le docteur Jackson Avery dans Grey’s Anatomy vient de dévoiler sur son compte Instagram une photo de lui plus jeune. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a bien changé…

Ah nostalgie quand tu nous tiens… Jesse Williams, qui doit faire face à un divorce compliqué d’avec sa femme Aryn Drake-Lee, regretterait-il son adolescence et ses belles années d’insouciance ? En tout cas, celui qui interprète le très charismatique Jackson Avery dans Grey’s Anatomy vient de publier une photo de lui plus jeune sur son compte Instagram. Et les fans peineront sans doute à le reconnaître tant il a changé…

Si les traits du visage restent les mêmes, c’est surtout la coupe de cheveux qui fait toute la différence. En effet, si l’acteur de 36 ans arbore désormais une tête rasée de près, il n’en a visiblement pas toujours été ainsi. En effet, sur la photo publiée jeudi dernier, Jesse Williams s’affiche avec de véritables dreadlocks.

En guise de légende, l’acteur a écrit : « #TBT #WorldLionDay #SoJahSeh ». Le premier hashtag fait référence au « ThrowBackThursday », une sorte de rituel sur Instagram qui veut que le jeudi on publie une vieille photo sur le réseau social. Le deuxième hashtag, lui, rend hommage au lion, dont le jeudi 10 août était la journée mondiale. Quant au dernier tag, il correspond au titre d’une chanson de Bob Marley datant de 1974. C’est d’ailleurs le chanteur jamaïcain qui a du inspirer cette coupe de cheveux à Jesse Williams.

Mais avec des cheveux longs ou courts, Jesse Williams reste toujours aussi séduisant. Un charme qui a permis à son personnage de faire craquer April qui a préféré planter son fiancé à l'église pour suivre le beau médecin, souvenez-vous...





#TBT #WorldLionDay #SoJahSeh Une publication partagée par jesse Williams (@ijessewilliams) le 10 Août 2017 à 12h40 PDT