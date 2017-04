Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Les fans de la série Grey’s Anatomy sont sous le choc. Le 25 avril dernier, le site Internet TMZ dévoilait que Jesse Williams et sa femme (Aryn Drake-Lee) avaient déposé une demande de divorce pour des « différents irréconciliables ». Si le couple s’est voulu très discret sur cette séparation, de nombreuses rumeurs se font entendre sur Internet et sur les réseaux sociaux. Certains commentateurs évoquent d’ores et déjà l’hypothèse que Jesse Williams ait retrouvé l’amour. Selon certains médias, la star de la série Grey’s Anatomy se serait même rapprochée de l’actrice Minda Kelly (vue dans la série Parenthood et le film le Majordome). Les tourtereaux sont partis quelques jour pour un petit séjour parisien qui leur aurait permis de vivre leur amour en toute discrétion.

Jesse Williams et Aryn Drake-Lee étaient en couple depuis 2007 et se sont mariés en 2012. Ils ont deux enfants : une fille baptisée Sadie âgée de 3 ans et Maceo né en 2015. Toujours selon le site américain TMZ, le couple serait séparé depuis quelques temps déjà. La nouvelle de leur séparation a secoué toute la planète people. Dans une récente interview à USA Today, Jesse Williams n’avait pas tari d’éloges sur sa compagne qu’il avait rencontrée à l’époque où il était professeur.